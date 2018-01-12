Ученые объяснили, почему зимой люди быстрее набирают лишний вес

Жировые клетки чувствительны к солнечному свету. Летом, весной, когда достаточно солнечного света, жировые отложения быстрее сгорают, на фоне же дефицита солнца - быстрее накапливаются, пишет Eurekalert. Это ученые установили на примере биоинженерных моделей жировых клеток, которые подвергались воздействию дневного света.

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"Солнечный свет проникает в кожу, и, достигая жировых клеток, уменьшает липидные капли, способствуя их выходу из клетки. Недостаточное же воздействие солнца, которое мы испытываем по восемь месяцев в году, проживая в северном климате, способствует хранению жира и прибавке веса - типичная ситуация для зимы", - рассказывает директор Института диабета Альбертского университета профессор Питер Свет.

По мнению ученых, данное открытие поможет разработать новые методы лечения ожирения.

В то же время ученые подчеркивают, что не стоит загорать, пытаясь похудеть. Есть риск заработать ожог, а вот продолжительность и интенсивность воздействия солнца, которое бы позволяло сбросить лишний вес и при этом не навредить здоровью, пока не определены.