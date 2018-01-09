Медики назвали лучшие диеты для похудения

Уже много лет подряд авторитетный информационный ресурс U. S. News&World Report составляет рейтинг самых популярных диет.

Среди критериев определения лучших способов питания: простота соблюдения, высокая питательная ценность, безопасность, высокая эффективность в профилактике диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

Рейтинг составляет совет экспертов, которая включает диетологов, специалистов по эндокринологии, кардиологии, специалистов, которые занимаются поведенческой терапией и снижение избыточной массы тела.

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Лучшие диеты для похудения

№ 1 Диета контроллеров веса (Weight Watchers Diet)

Вместе с ростом количества людей, имеющих проблемы с весом, увеличивается многообразие вариантов диет, направленных на уменьшение веса. Диета контроллеров веса направлена на нормализацию массы тела с одновременным введением более здорового образа жизни.

Философия этой диеты предполагает больше чем просто уменьшение веса за счет ограничения калорий, она также включает в себя здоровый выбор и изменения поведения для лучшего самочувствия одновременно с потерей веса.

Выбор продуктов и напитков базируется на системе определения пищевой ценности SmartPoints. Например, продукты с высоким содержанием сахара или насыщенного жира имеют большее количество баллов по этой системе чем еда с высоким содержанием белка. Таким образом, более здоровым выбором являются продукты, которые содержат ощущение сытости долгое время, имея меньшее количество баллов по SmartPoints.

№ 2 Волюметричная диета

Волюметричная диета разработана с целью уменьшения лишнего веса.

Обоснование этого подхода базируется на том, что люди потребляют примерно одинаковый объем или массу пищи каждый день, независимо от того, какую калорийность имеют продукты.

Несмотря на то, что определенные продукты имеют гораздо меньшую энергетическую плотность, чем другие, рекомендуется употреблять именно их для насыщения за счет меньшего количества калорий. Объемные продукты с низкой энергетической ценностью – это преимущественно овощи и фрукты.

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№ 3 Диета Дженни Крейг

Этот авторский план питания предназначен для снижения массы тела и удержания достигнутого результата, что у большинства людей является более сложной задачей, чем похудения.

Ограничение калорий, количества жира и размера порций являются ключевыми характеристиками диеты Дженни Крейг. Компания с одноименным названием продает продукты, которые отвечают указанным характеристикам. Также необходимо вести активный образ жизни, изменить пищевое поведение и придерживаться здорового выбора в питании.

Персональные консультанты постоянно сопровождают участников программы, поддерживая мотивацию и предоставляя ответы на текущие вопросы питания и образа жизни.

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№ 4 Веганская диета

Потребление растительной пищи позволяет достоверно снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и рака. Кроме того, веганы обычно имеют нормальный вес благодаря питанию, высокой физической активности и воздержанию от вредных привычек.