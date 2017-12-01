В США среди 35-летних людей - около 40% страдают ожирением

В США примерно 57% детей к 35-му дню рождения будет диагностировано ожирение, свидетельствуют результаты компьютерного моделирования, пишет Reuters.

Читайте такжеПричиной 50% случаев рака является нездоровый образ жизни - онкологиМоделирование проводилось по информации о детях, которым в 2016 году 2-19 лет. Для сравнения, сейчас среди 35-летних людей насчитывается 35-40% страдающих ожирением. Стоит отметит, что публикация результатов расчета совпала с появлением данных о стабилизации ситуации с распространением ожирения среди детей в возрасте 6-11 лет и снижением показателей среди детей 2-5 лет. Однако число таких пациентов продолжает расти среди пожилых американцев.

На сегодняшний день около 6% (4,6 млн) детей в США страдают ожирением (ИМТ 35 и выше). Вероятность возращения массы тела в норму во взрослом возрасте у таких детей составляет всего 21% (для детей в возрасте 2 лет) и 6% (для 19-летних подростков).