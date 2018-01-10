Кардиологи рассказали, как остановить старение сердца

Сотрудники Техасского университета говорят, что физические упражнения омолаживают сердце и снижают риск развития сердечной недостаточности, пишет The Hindustan Times. Начинать тренироваться лучше до 65 лет, пока сердце еще имеет некоторую пластичность.

Читайте такжеМалоподвижный образ жизни - одна из причин преждевременной смертиУчастников нового исследования разделили на две группы. Первая группа в течение двух лет выполняла физические упражнения под контролем специалистов, а вторая (контрольная) группа занималась йогой и тренировала чувство равновесия. Добровольцы занимались примерно по 30 минут 4-5 раз в неделю.

Спустя два года у участников из первой группы на 18% повысилось максимальное потребление кислорода во время физических нагрузок. Кроме того, эластичность миокарда левого желудочка у этих добровольцев увеличилась больше чем на 25%. По словам ученых, малоподвижный образ жизни ведет к потере эластичности миокарда левого желудочка и развитию сердечной недостаточности.