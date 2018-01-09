Ученые объяснили причину появления навязчивых мыслей

Иногда человеку кажется, что он забыл сделать что-то важное (закрыть дверь, выключить газ и т.д.). Такие мысли могут быть признаком обсессивно-компульсивного расстройства (ОКР), пишет Medical News Today.

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ОКР характеризуется возникновением непроизвольных навязчивых мыслей (обсессий) и попытками избавиться от них с помощью навязчивых действий (компульсий).

Сотрудники Университета Конкордия выяснили, что страх потерять контроль заставляет людей проверять все по несколько раз. Именно этот страх лежит в основе многих тревожных расстройств, включая ОКР. В исследовании приняли участие 133 студента, не страдавших от ОКР.

Добровольцы получили фальшивые результаты электроэнцефалограммы. Участникам сказали, что у них низкий либо высокий риск потерять контроль над их мыслями и действиями. Затем студентам предложили выполнить задание на компьютере. Добровольцев попросили управлять картинками на экране (убирать их с экрана до того, как те исчезнут сами).

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Однако на самом деле участники не могли контролировать картинки. Добровольцам сказали использовать определенные комбинации клавиш для управления картинками и нажимать на пробел, чтобы подтвердить команду. Исследователи заметили: участники, полагавшие, что у них повышен риск потерять контроль, тщательнее проверяли свои действия, чем те, кто не считал себя склонным к потере контроля.