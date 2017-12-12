Как распознать симптомы депрессии: рекомендации врачей

Различают разные степени депрессии: легкую, среднюю и тяжелую. Все зависит от количества симптомов и их тяжести.

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Депрессия может быть хронической (развиваться в течение длительного периода времени) и эпизодической, с рецидивами (особенно, если депрессию не лечат).

Медики отмечают, что симптомами депрессии являются угнетенность, потеря интереса, невозможность испытывать радость, уменьшение жизненной энергии, пассивность, тревога, сонливость или бессонница, низкая концентрация, потеря аппетита, низкая самооценка, чувство вины или отчаяния, мысли о самоубийстве.

При депрессии могут проявляться не все симптомы. И в зависимости от того, сколько признаков депрессии обнаружено и насколько они выражены, депрессию квалифицируют как легкую, среднюю или тяжелую.

У человека с легкой формой появляются трудности в выполнении обычной работы, но это почти не влияет на общий результат и функционирования человека. При тяжелой форме депрессии человек не справляется с социальными функциями и даже ежедневной домашней работой, он может выполнять лишь простейшие бытовые дела.

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Еще депрессия бывает в составе биполярного аффективного расстройства. В этом случае между депрессивными и маниакальными фазами есть периоды абсолютно нормальной жизни. В маниакальной фазе человек находится в возбужденном, веселом или раздраженном настроении, он гиперактивен, много говорит и мало спит, а его самооценка повышена.