Уровень серотонина связан с развитием болезни Альцгеймера - ученые

Ученые обнаружили связь между потерей серотониновых нейронов и болезнью Альцгеймера, но что является причиной, а что следствием – оставалось загадкой Science Direct.

Ученые из из Университета Джона Хопкинса, используя МРТ и позитронную эмиссионную томографию, сравнили активность мозга у 28 пациентов с умеренными умственными расстройствами и 28 здоровых людей при выполнении когнитивными задач (на запоминание последовательности, систематизацию списка).

У первых был выявлен болей низкий уровень переносчика серотонина (SERT) – на 37% меньше, чем у вторых. Более того, ни у одного человека с умеренным когнитивным расстройством не было более высокого уровня SERT по сравнению с его здоровым ровесником из контрольной группы. Также ученые обнаружили корреляцию между низким уровнем SERT и плохими результатами когнитивных тестов.

Авторы исследования пришли к выводу, что более низкий уровень SERT является триггером заболевания, а не его побочным продуктом. Они предполагают, что использование синтетического аналога серотонина может замедлить или остановить прогрессирование болезни Альцгеймера и, возможно, других деменций.