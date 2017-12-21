В Израиле начали делать кесарево сечение без швов, через 3 часа можно встать с постели

В последние недели в Израиле были успешно выполнены 3 операции по новой методике - без швов, повязок, а главное - с меньшим риском осложнений и быстрым выздоровлением, сообщают Вести.

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Одна из 4 операций в развитых странах – это кесарево сечение. Обычно после него женщины жалуются на тяжелый и болезненный период выздоровления. В последнее время в Израиле была применена новая методика, которая сокращает время выздоровления, уменьшает боль и позволяет вставать на ноги через 3 часа после операции.

Старая методика включает поперечный разрез кожи, разрез матки и раздвигание мышц брюшной стенки по средней линии. Само вмешательство простое, но выздоравливать после него приходилось долго. Современный метод, разработанный доктором Денисом Фауком, основан на продольном разрезе вдоль мышечных волокон, а отодвигают мышцы слева к центру, к месту, где нет соединительной ткани, что ускоряет заживление операционной раны.

Первые операции по новому методу провел доктор Исраэль Хендлер, заместитель заведующего акушерско-гинекологическим отделением больницы "Шиба" и оперирующий врач больницы "Ланиадо" в Нетании.

По его словам, еще один плюс нового метода в том, что не требуется катетеризация мочевого пузыря и проникновение в брюшную полостью. Это уменьшает риск эмболии околоплодными водами и повреждения кишечника. После операции производится подкожное сшивание мышц, а кожу приклеивают биоклеем, без внешней повязки, скобок и швов.

Женщина при этом методе видит момент появления малыша на свет, что для многих мам очень важно. Физиотерапевт советует роженице выдыхать в специальную трубочку - это приподнимает диафрагму, усиливает давление брюшных мышц на матку и облегчает извлечение плода.

По словам доктора Хендлера, боли после такой операции существенно меньше, чем после обычной. В большинстве случаев женщины могут есть и ходить уже через 3-4 часа.

Операция несколько сложнее обычного кесарева сечения, отверстие для извлечения ребенка меньше по размерам, и поэтому она до сих пор не очень распространена.

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Несмотря на сложность операции, риск для больной она не увеличивает. По опубликованным данным, число осложнений даже ниже, чем по старой методике. И хотя большинство врачей предпочитают более простое вмешательство с длительным выздоровлением, доктор Хендлер надеется, что ситуация изменится.

В течение последнего месяца новый метод был применен к 3 роженицам. Одна из них отметила, что ходить и есть она начала через 3-4 часа после операции. Это было вторым кесаревым сечением в ее жизни, но после первого, по старой методике, она провела в постельном режиме без движения 40 дней.