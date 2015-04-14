ВОЗ инициирует международный мониторинг частоты выполнения кесарева сечения

По данным ВОЗ, частота выполнения кесарева сечения неуклонно растет, особенно в странах с высоким и средним уровнем дохода.

Как отмечают специалисты международной организации, данная операция позволяет спасать жизни людей, но часто она выполняется при отсутствии медицинских показаний, что подвергает женщин и их детей.

С 1985 года считается, что идеальный показатель частоты выполнения кесарева сечения не должен превышать 10-15%, так как если частота операций превышает данный уровень, то показатели материнской и детской смертности начинают ухудшаться.

Кроме того, частое проведение кесарево сечения без медицинских показателей приводит к чрезмерным затратам и оттоку ресурсов в ущерб предоставлению других услуг.

Для последовательного мониторинга данных по частоте выполнения кесарево сечения эксперты ВОЗ предлагают принять классификацию Робсона.

«Согласно системе Робсона, каждая женщина, поступающая в родильное отделение, может быть отнесена к одной из 10 групп на основе легко определяемых характеристик, таких как число предыдущих беременностей, располагается ли ребенок головой вперед, гестационный возраст, кесарево сечение в анамнезе, количество детей и признаки начала родов. Использование этой системы позволит проводить сравнительный анализ частоты выполнения кесарева сечения как в рамках отдельно взятых учреждений, так и между разными учреждениями здравоохранения, а также между странами и регионами», - говорится в сообщении ВОЗ.