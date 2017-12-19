Боли в суставах и спине не связаны с плохой погодой - ученые
12:42, 19 декабря 2017Зарубежные новости
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Исследователи изучили данные полутора миллионов американцев.
Боли в спине не связаны с погодой / sunny7.ua
Ненастная погода не оказывает влияния на боли в суставах и спине. К такому выводу пришли ученые из Гарвардского университета (США), пишет BMJ.
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Исследователи изучили данные полутора миллионов американцев в возрасте 65 лет и старше, в 2008-2012 годах обращавшихся к врачам более 11 миллионов раз.
Сравнив количество визитов пенсионеров в дождливые и солнечные дни с учетом характеристик пациентов, хронических заболеваний и географических условий, ученые выяснили, что в солнечные дни жалоб на боли было даже немного больше.
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