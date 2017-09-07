Боль в спине может быть вызвана психологическими факторами - исследование



Ученые из Университета Южной Австралии в ходе специального исследования выяснили, что люди часто переоценивают уровень боли и скованности в спине, пишет The Daily Mail.

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Были проведены эксперименты с участием людей, которые страдали от хронической боли и скованности в спине, и людьми без таких жалоб.

Ученые давили на позвоночник участников, чтобы определить его жесткость. Эксперименты показали: люди с хронической болью в спине переоценивали силу давления. Причем, участники с более выраженным ощущением скованности существеннее переоценивали эту силу.

Ощущение скованности влияло на чувствительность позвоночника, а вот от жесткости позвоночника оно не зависело. Кроме того, ощущением скованности можно было управлять с помощью звуков. Оно усиливалось при неприятных звуках и ослабевало при более приятных.

Ученые предполагают, что ощущение скованности - защитный механизм, позволяющий людям с болью в спине избегать движения.