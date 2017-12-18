Каждый доллар, вложенный в здравоохранение, принесет 20 долларов прибыли - ООН

Хорошее здоровье – это одно из основных прав человека и двигатель экономического развития. Каждый доллар, вложенный в здравоохранение, принесет 20 долларов прибыли, об этом заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая в Токио на форуме, посвященном вопросу всеобщего медицинского обслуживания.

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«Наша цель заключается в обеспечении защиты физического и психического здоровья всех. Именно здоровье является результатом и одновременно двигателем прогресса. Здоровье должно быть в центре наших усилий по построению более устойчивого и процветающего будущего», - заявил Генеральный секретарь ООН

Он подчеркнул, что все люди в мире должны иметь возможность получать качественное и недорогое медицинское обслуживание.

Генеральный секретарь ООН напомнил о достижениях в сфере здравоохранения в последние годы, но подчеркнул, что огромные масштабы неравенства в мире приводят к тому, что многим медицинская помощь недоступна. Ежегодно из-за необходимости оплачивать медицинские услуги из собственного кармана 100 миллионов человек оказываются за чертой бедности.

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В последние годы в сфере здравоохранения, по словам Генерального секретаря ООН, возникли новые проблемы, в том числе связанные с ростом устойчивости вирусов к противомикробным препаратам, последствиями изменения климата и ростом случаев хронических заболеваний. Генеральный секретарь ООН привлек внимание к угрозе туберкулеза, отметив, что в прошлом году более четырех миллионов случаев этого заболевания не были официально зарегистрированы и, таким образом, люди с этим недугом не смогли начать столь необходимое лечение.