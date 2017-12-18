Около трети женщин от 16 до 24 лет имеют серьезные проблемы с психическим здоровьем - исследование

Около трети в возрасте от 16 до 24 лет имеют серьезные проблемы с психическим здоровьем, пишет The Daily Mail.

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Исследователи из Национальной службы здравоохранения Великобритании опросили 8000 человек. Специалисты установили, что 28% женщин в возрасте от 16 до 24 лет имели серьезные проблемы с психикой. Мужчины этого возраста сталкивались с такими проблемами почти в 2 раза реже.

От психических расстройств страдали 24% женщин 45-54 лет. Однако с возрастом распространенность проблем с психикой среди представительниц прекрасного пола снижалась. Так, психические расстройства были всего у 16% участниц старше 65 лет и у 14% женщин старше 85 лет. А вот психическое состояние мужчин с возрастом ухудшалось. 19% представителей сильного пола старше 85 лет имели психические расстройства.

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По словам ученых, одинокие, овдовевшие и разведенные мужчины старше 85 лет были более склонны к депрессии. Среди женщин риск депрессии оказался выше у тех, кто был замужем. Исследователи говорят: вероятно, улучшение психического состояния женщин связано с тем, что они перестают нести ответственность за своих детей и пожилых родителей.