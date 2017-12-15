Проблема ожирения - в голове: ученые нашли эффективный метод похудения

Для людей, склонных к перееданию, сотрудники Университета Нью-Йорка разработали новую терапию, пишет PNAS.

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Исследователи доказали, что чувство голода можно притупить с помощью стимуляции нейронов. Эксперты признают, что и люди, и животные склонны к эмоциональному перееданию (под воздействием эмоций употребляется пища, даже если нет голода).

Исходя из этого, ученые сделали вывод, что для контроля этого процесса необходимо воздействовать на лимбическую систему, которая отвечает за органы чувств, а также проявления агрессии и стресса.

Пищевое поведение контролируется разнообразными нейронами и нейронными цепями, сосредоточенными в основном в гипоталамусе и заднем мозге млекопитающих.

Чтобы протестировать свою теорию, специалисты вводили грызунам нейролептик клозапин-N-оксид. Он воздействует на нейроны перегородочных ядер. Это позволяло значительно сократить объемы потребления пищи. Что важно, побочных эффектов обнаружено не было. А, значит, методику можно использовать и в отношении людей.