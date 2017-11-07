Ученые сделали заявление, что депрессия - это более десяти разных расстройств

Международная группа психологов сделала заявление: общая депрессия - это более десяти разных расстройств. И такой подход позволяет эффективнее справляться с проблемой, передает SBS.com.

Было озвучено несколько подтипов депрессии в зависимости от первопричин или триггеров депрессии. Среди них болезнь, одиночество, травматичный опыт или длительный стресс.

Читайте такжеПереход на зимнее время влияет на физическое и на психологическое состояние человека - медикЕсли депрессия - ответ на неприятное событие, то специалисты должны понять, являются ли симптомы адаптивными или один депрессивный эпизод перерастет в патологию. Итак, к причинам, стоящим за соответствующими подтипами расстройства, относятся: инфекция или болезнь, длительный стресс, одиночество, травматичный опыт, издевательства в школе, печаль.

Также в перечне отказ романтического толка, постродовая депрессия у женщин, сезонное аффективное расстройство (сезонная депрессия), химические вещества вроде алкоголя и кокаина, болезни Альцгеймера, Паркинсона, инсульт, голод.