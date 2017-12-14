Голодание улучшает работу мозга - исследование

Сотрудники Национального института по проблемам старения США узнали, как можно улучшить работу мозга, сообщает Newsweek.

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Они делают ставку на лечебное голодание. На примере грызунов было установлено, что клетки мозга мышей, которых на определенные промежутки времени регулярно заставляли голодать (воздерживались от пищи через день), развивались быстрее, чем у животных, которым давали больше еды. Выводы актуальны и для людей.

По мнению ученых, выявленная особенность, видимо, сформировалась в процессе эволюции - в природе предкам человека приходилось время от времени сталкиваться с голоданием. А, получая доступ к пище, организм сразу старался использовать питательные ресурсы для ускорения роста мозга.

Этот эффект может быть связан с нейротрофическим фактором мозга. Данный белок влияет на способность человека к обучению и запоминанию, стимулируя рост нейронов и синапсов (места соединения нейронов). По мере старения уровень нейротрофического фактора мозга падает. Это же происходит на фоне развития нейродегенеративных заболеваний вроде болезни Альцгеймера.

Голодание же способно повысить концентрацию важного белка: у мышей, которых заставляли голодать, было на 50% больше нейротрофического фактора мозга, чем у животных из контрольной группы.