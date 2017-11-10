Ученые назвали продукт, замедляющий процессы старения организма

Согласно результатам исследования, проведенного американскими учеными, регулярное употребление в пищу грибов позволит дольше сохранять молодость, поскольку в них содержатся два антиоксиданта, способных замедлить старение, сообщается на сайте Университета штата Пенсильвания.

Читайте такжеУченые назвали продукты, которые предотвращают развитие рака

Исследователи выяснили, что в грибах содержится большое количество антиоксидантов эрготионеина и глутатиона. Эти вещества помогают нейтрализовать негативный эффект оксидативного стресса – повреждения клеток при реакциях окисления, которые наносят свободные радикалы – атомы кислорода с неспаренными электронами на внешнем электронном уровне.

"Уже довольно давно существует свободнорадикальная теория старения, которая утверждает, что побочным эффектом при окислении пищи в организме является образование свободных радикалов, многие из которых вредны", – отметил профессор университета Пенсильвании Роберт Билмэн.

Читайте такжеКому нельзя есть грибов: советы медиков

По словам ученого, свободные радикалы повышают риск развития таких заболеваний, как рак, ишемическая болезнь сердца и болезнь Альцгеймера.

При этом содержание эрготионеина и глутатиона в грибах различных видов существенно различалось. Наибольшее количество этих веществ ученые обнаружили именно в белых грибах.