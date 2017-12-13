ВОЗ: 32 % расходов каждой страны на здравоохранение оплачивают сами пациенты

Ежегодно из-за необходимости оплачивать медицинские услуги из собственного кармана 100 миллионов человек оказываются за чертой бедности, а 150 миллионов переживают финансовую катастрофу. Многие жители планеты умирают только потому, что у них нет средств на оплату услуг врача или в местах их проживания нет, например, акушерок, которые помогли бы принять роды.

Читайте такжеВ зоне конфликта на Донбассе растет заболеваемость ВИЧ-инфекцией среди беременных - ООНО важности обеспечения всеобщего медицинского обслуживания напомнили делегаты Генеральной Ассамблеи ООН, приняв две резолюции по этому вопросу.

По данным ВОЗ, в среднем около 32 процентов расходов каждой страны на здравоохранение оплачивают сами пациенты. По меньшей мере, 400 миллионов человек в мире не имеют доступа к одной или нескольким основным медико-санитарным услугам.

В ООН напомнили, что право на здоровье – это одно из основных прав человека.

Соавторы резолюции Генеральной Ассамблеи ООН подчеркнули, что все люди без какой бы то ни было дискриминации должны иметь равный доступ к качественным профилактическим, лечебным, реабилитационным и паллиативным базовым медицинским услугам, а также к безопасным, доступным по цене, эффективным и качественным лекарствам.

В резолюции содержится призыв к государствам-членам обеспечивать здоровую и активную старость своего населения и развивать систему ухода за пожилыми людьми. Генеральная Ассамблея призвала все государства-члены устранять несправедливость и неравенство в сфере здравоохранения. Государства-члены постановили увеличивать число и качество рабочих мест в области здравоохранения.

Читайте такжеВ 2016 году в мире ВИЧ-инфекцией каждый час заражались 18 детей - ЮНИСЕФ

По данным ООН, к 2030 году потребность в медицинских работниках в мире практически удвоится, что приведет к созданию примерно 40 млн новых рабочих мест в этом секторе. Эксперты опасаются, что к 2030 году мир столкнется с нехваткой примерно 18 млн. медиков.

В одной из резолюций Генеральная Ассамблея провозгласила 12 декабря Международным днем всеобщего медицинского обслуживания. В другой постановила провести в 2019 году заседание высокого уровня по вопросу о всеобщем доступе к медицине.