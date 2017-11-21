180 миллионов детей во всем мире будут жить хуже, чем их родители - ЮНИСЕФ

Больше всего современных детей тревожат проблемы терроризма, низкого качества образования и бедности. Это выяснили эксперты ЮНИСЕФ, проведя опрос в 14 странах. А еще одно исследование Детского фонда показало, что 180 миллионов детей во всем мире будут жить хуже, чем их родители. Оба доклада опубликованы в связи с Всемирным днем ребенка , который отмечается сегодня 20 ноября.

Читайте такжеВ мире три четверти детей в возрасте от 2 до 4 лет подвергаются насилию родителей - ЮНИСЕФПо данным ЮНИСЕФ, у 180 миллионов детей, живущих в 37 странах, вероятность того, что они будут жить в бедности, не смогут учиться или погибнут от насилия выше, чем у предыдущего поколения.

В 14 государствах, главным образом, африканских, растет число детей, живущих меньше чем на 2 доллара в день. В 21 стране, из-за финансовых кризисов, стремительного роста населения и конфликтов сокращается число детей, посещающих начальную школу. В 19 странах все больше детей погибают от насилия: это Ирак, Ливия, Сирия, Украина, Центральноафриканская Республика и Южный Судан.

В то же время, детей и подростков волнуют не только собственные трудности, но и проблемы других: терроризм, изменение климата, бедность, конфликты и несправедливость по отношению к мигрантам и беженцам.

Почти половина детей, опрошенных в 14 странах, недовольны тем, как взрослые, включая мировых лидеров, решают касающиеся их проблемы.

Читайте также264 миллиона детей и подростков во всем мире не ходят в школу – ЮНЕСКОСо времени создания ООН дети, их благополучие и права всегда были объектом ее особой заботы и помощи. Одним из первых результатов деятельности Объединенных Наций было решение Генеральной Ассамблеи в 1946 году о создании Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ). Сегодня в 157 странах мира работает около семи тысяч его сотрудников.