Сотрясение мозга является одной из самых распространенных травм среди спортсменов - исследование

Сотрясение мозга является одной из самых распространенных травм среди спортсменов. Ученые из Колумбийского университета в Нью-Йорке решили изучить гендерные отличия относительно частоты этого вида травмы, степени сложности и восстановительном периоде, пишет ОvidІnsights.

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В исследовании приняли участие 1200 студентов спортивного факультета. Как ни удивительно, но оказалось, что риск сотрясения мозга у женщин был выше (23,3%), чем у мужчин (17%).

Отличалось и течение заболевания: наряду с классическими симптомами, такими как головная боль, нарушение концентрации и головокружение, представители сильного пола, в основном, жаловались на проблемы с памятью, а слабый пол – на плохой сон.

Ученые пока затрудняются ответить, в чем причина большей подверженности сотрясению мозга у женщин, но ясно одно – командным врачам, родителям и тренерам следует учитывать этот факт при организации восстановительного периода у спортсменок.