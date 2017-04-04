Бессонница увеличивает риск инсультов и болезней сердца - исследование



Люди, страдающие от бессонницы, часто сталкиваются с заболеваниями сердца и инсультами. К такому выводу пришли ученые из Китайского медицинского университета, проанализировав данные 15 исследований с участием в общей сложности 160867 человек. За добровольцами наблюдали от 3 лет до 29,6 года, рассказывает Deccan Chronicle.

Читайте такжеДефицит сна приводит к воспалительным процессам

Ученые зарегистрировали 11702 нежелательных явления. Специалисты обнаружили тесные связи между симптомами бессонницы и проблемами с сердцем и сосудами. В частности, трудности с засыпанием увеличивали риск инсультов и болезней сердца на 27%, частые пробуждения - на 11%, проблемы с засыпанием после пробуждения - на 18%.

У женщин, которые страдали от бессонницы, вероятность инсультов и заболеваний сердца оказалась немного выше, чем у мужчин с бессонницей. Однако различия не были статистически значимыми. Исследователи пока не знают, какой механизм стоит за найденными связями.