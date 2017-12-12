Педиатры рассказали, почему младенцы должны спать вместе с мамой

Доктор Нильс Бергман из Университета Кейптауна и его коллеги обнаружили, что двухдневные младенцы в детских кроватках спали меньше, чем на груди у матери, пишет The Daily Mail. Также сон в детской кроватке негативно влиял на сердце младенцев. По словам исследователей, когда дети спят отдельно, связь между ними и матерью и развитие мозга нарушаются.

Читайте такжеУчёные установили, что грудное молоко - это природный антибиотикВ исследовании приняли участие 16 младенцев. Дети спали на груди у матери либо в кроватке возле ее кровати. Уровень стресса, действовавшего на сердце детей, оказался в три раза выше, когда они спали отдельно. Кроме того, в детских кроватках у младенцев реже чередовались фазы быстрого и медленного сна.

Всего у 6 из 16 детей в кроватке наступала фаза медленного сна, и качество этого сна было намного хуже. Педиатры отмечают, что чередование фаз сна играет ключевую роль в развитии мозга. Стресс и недостаток сна могут привести к негативным последствиям. Бергман считает, что здоровые новорожденные должны первые несколько недель спать на груди у матери, затем до 3-4 лет им нужно спать с ней в одной постели.