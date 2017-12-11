Недосыпание у подростков может привести к алкогольной зависимости - ученые
По длительности сна можно прогнозировать количество выпиваемого подростком алкоголя.
Ученые Йельского университета выяснили, что недосыпание у подростков может привести к алкогольной зависимости, пишет MedicalXpress.
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В исследовании приняли участие 42 подростка, которые сообщили, что в течение прошлого месяца они употребляли большое количество спиртного. Добровольцам предложили в течение одной недели отслеживать качество их сна и объемы выпиваемого ими алкоголя. Для контроля за суточным ритмом организма использовался монитор сна и активности.
Оказалось, что по короткой длительности сна и раннему бодрствованию можно было с высокой точностью прогнозировать количество выпиваемого алкоголя. В то же время употребляющие большие объемы спиртного подростки позднее ложились спать и поздно просыпались.