Недосыпание у подростков может привести к алкогольной зависимости - ученые

Ученые Йельского университета выяснили, что недосыпание ​у подростков может привести к алкогольной зависимости, пишет MedicalXpress.

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В исследовании приняли участие 42 подростка, которые сообщили, что в течение прошлого месяца они употребляли большое количество спиртного. Добровольцам предложили в течение одной недели отслеживать качество их сна и объемы выпиваемого ими алкоголя. Для контроля за суточным ритмом организма использовался монитор сна и активности.

Оказалось, что по короткой длительности сна и раннему бодрствованию можно было с высокой точностью прогнозировать количество выпиваемого алкоголя. В то же время употребляющие большие объемы спиртного подростки позднее ложились спать и поздно просыпались.