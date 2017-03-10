Недосыпание негативно влияет на работу мозга подростков - медики

Исследователи из Франции проанализировали данные 177 учащихся средних школ Парижа в возрасте 14 лет. Специалисты изучили мозг подростков. Также участники ответили на вопросы о режиме сна, пишет The Hindustan Times.

Читайте такжеБолее 80 % подростков во всем мире ведут малоподвижный образ жизни - ВОЗИсследование показало: в среднем в течение рабочей недели школьники ложились спать в 22:20 и вставали в 7:06 утра. В выходные добровольцы ложились в 23:30 и вставали в 9:45. Сон меньше 7 часов в сутки в течение рабочей недели и поздний отход ко сну оказались связаны с меньшим объемом серого вещества в отдельных частях мозга.

Чем позже подростки ложились спать в выходные, тем меньше у них было серого вещества в лобной коре, передней поясной коре и предклинье. Эти области мозга связаны с вниманием и многозадачностью. Так, судя по всему, не только недосыпание снижает успеваемость подростков. Ученые обнаружили, что низкие средние баллы коррелировали с меньшим количеством серого вещества в лобной области мозга. А количество серого вещества уменьшалось из-за позднего отхода ко сну в выходные.