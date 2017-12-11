В Киеве показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ ниже эпидемического порога

В Киеве показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ ниже эпидемпорога на 30,2%.

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Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации со ссылкой на заместителя председателя КГГА Николая Поворозника.

«За 49-ю неделю эпидсезона в Киеве зарегистрировано 19 023 больных гриппом и ОРВИ, по сравнению с предыдущей неделей наблюдается незначительный рост заболеваемости на 1,2%», - сообщил он, добавив, что интенсивность эпидемического процесса находится на характерном для данного периода уровне.

Как сообщается, по сравнению с предыдущей неделей наблюдается рост заболеваемости в основном за счет взрослого населения. Так, взрослых заболело 5219 против 5099 человек за 48-ю неделю, то есть рост на 2,3%. При этом детей заболело 13804 против 13696, то есть рост на 0,8%. В структуре заболеваемости дети составляют 72,6%, на предыдущей неделе - 72,9%.

Среди школьников заболеваемость осталась почти на уровне предыдущей недели - 4948 случаев, что составляет 35,8% от общего числа детей, заболевших (за 48-ю неделю 4925 - 36%) и 26% (за 48-ю неделю – 26,2%) от общего числа лиц, обратившихся за медицинской помощью.

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В учреждения здравоохранения города за минувшую неделю госпитализированы 210 человек, из них - 187 детей.

По данным КГГА, в прививочных кабинетах частных клиник и коммунальных учреждений здравоохранения вакцинацию против гриппа прошли 1857 человек, с начала эпидемического сезона - 21 536 человек, из них - 5166 детей.