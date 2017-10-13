Медики рассказали об основных симптомах гриппа

Грипп – это острое респираторное заболевание, которое вызывается вирусом. Легко передается от человека к человеку преимущественно через кашель, чихание или близкий контакт.

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Медики предупреждают, что основными симптомами гриппа являются высокая температура, которая держится минимум 5 дней, головная боль, лихорадка, ломота в мышцах и суставах, общая слабость, потеря аппетита, тошнота, кашель, который может длиться 2 недели и более, насморк.

Симптомы гриппа начинаются внезапно и могут длиться от нескольких дней до нескольких недель.

При первых симптомах обращайтесь к врачу. Самолечение может быть вредным для вашего здоровья.