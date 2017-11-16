Чем опасны скачки артериального давления: результаты медицинского исследования

Согласно результатам нового исследования, проведенного в институте сердечно-сосудистой хирургии «Интермаунтейн» в Солт-Лейк-Сити (США), экстремальные перепады систолического артериального давления потенциально столь же смертельно опасны, как и постоянное высокое артериальное давление, пишет Еurekalert!

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К такому выводу ученые пришли после длительного наблюдения за почти 11 тысячами пациентов кардиологического отделения в период с 2007 по 2011 год. В течение этого времени было проведено семь измерений артериального давления.

В последующие 5 лет исследователи отслеживали судьбу этих больных. Оказалось, что умирали чаще те из них, у кого показатели давления колебались сильнее всего - на 30-40 мм рт. ст. (например, со 120 до 160) - между посещениями врача.

Медики призывают всех людей регулярно измерять артериальное давление. Это позволит снизить риск инсульта, сердечного приступа, почечной и сердечной недостаточности, и, возможно, даже смерти.