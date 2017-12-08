Белок, контролирующий размножение клеток, влияет на внутренние часы - ученые
17:54, 08 декабря 2017Зарубежные новости
116 0
Внутренние часы организма играют важную роль в размножении клеток и предотвращении рака.
Белок RAS способен влиять на внутренние биологические часы / hindustantimes.com
Сотрудники Университетской клиники Шарите изучали белок RAS, связанный с размножением клеток. Активность этого белка нарушена примерно в четверти раковых клеток у мышей. Также ученые исследовали два белка-супрессора опухолевого роста - INK4a и ARF, пишет The Daily Mail.
Читайте такжеПереход на зимнее время влияет на физическое и на психологическое состояние человека - медик
Исследование показало, что белок RAS способен влиять на внутренние биологические часы. Для этого ему нужны белки-супрессоры опухолевого роста.
По словам исследователей, их выводы говорят о том, что внутренние часы организма играют важную роль в размножении клеток и предотвращении рака.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter