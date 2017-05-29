Высокая температура воздуха в ночное время ухудшает качество сна - медики

Повышение температуры в ночное время негативно влияет на сон, установили исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Диего, пишет Science Advances.

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Материалом для исследования стали данные общих медицинских исследований, собранные с 2002 по 2011 годы при участии 765 тысяч жителей США. Ученые сопоставили отмеченные подопытнымислучаи недостаточного сна и информацию метеорологических служб о температурных условиях.

При обработке результатов исследования математическими методами были исключены "неклиматические составляющие", которые могут влиять на качество сна, такие как уровень шума, кондиционирование воздуха в помещениях и т.д.

Анализ полученных данных показывает, что повышение температуры ночью сильнее негативно влияет на качество сна пожилых людей.