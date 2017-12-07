Люди с музыкальным образованием лучше распознают речь - ученые

Новое исследование, проведенное учеными из Китая и Канады, показало, что музыкальное образование положительно влияет на слуховую и речедвигательную системы. Поэтому музыканты лучше распознают речь, когда уровень фонового шума повышен, пишет The Deccan Chronicle.

Читайте такжеМедитация и музыка помогают вернуть память - исследованиеВ исследовании приняли участие 30 человек. 15 из них были музыкантами, а остальные - нет. Средний возраст добровольцев составлял 22 года. Музыканты начали получать музыкальное образование в возрасте до 7 лет и занимались музыкой минимум 10 лет. Они практиковались три раза в неделю.

В ходе исследования участникам нужно было распознавать разные слоги при меняющемся уровне фонового шума. Исследователи следили за активностью мозга добровольцев с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ). Когда фонового шума не было, группы справлялись с заданием одинаково.

При повышении уровня шума музыканты распознавали речь лучше. Это сопровождалось активацией левой нижней лобной и правой слуховой зон их мозга. Также специалисты заметили: "рисунки" нейронной активности, связанные с фонемами, из которых состояли слоги, в слуховых и речедвигательных областях у музыкантов были отчетливее. Кроме того, музыкальное образование укрепляло связи в слухомоторной нейронной сети.