Даже непродолжительное воздействие громкого шума опасно для здоровья - исследование

15:21, 24 ноября 2017
Зарубежные новости
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Всплески громкого шума увеличивают риск потери слуха и способствуют развитию депрессии.

Фото: УНИАН

Специалисты из Университета Торонто оценивали уровень шума, воздействию которого подвергаются люди, пользующиеся общественным транспортом. В среднем уровень шума не превышал норму. Однако исследователи говорят, что всплески громкого шума тоже увеличивают риск потери слуха, также ученые связали воздействие шума с депрессией, пишет The Deccan Chronicle.

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По словам исследователей, непродолжительное воздействие громкого шума столь же опасно, что и длительное воздействие менее громкого шума. Всплески шума случаются и в поездах, и в автобусах. Ученые заявляют: необходимо контролировать уровень шума с помощью разных материалов и оборудования. Также они призывают людей пользоваться средствами защиты органов слуха.

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Теги: #профилактика болезней#причины депрессии#действие шума