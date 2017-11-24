Даже непродолжительное воздействие громкого шума опасно для здоровья - исследование

Специалисты из Университета Торонто оценивали уровень шума, воздействию которого подвергаются люди, пользующиеся общественным транспортом. В среднем уровень шума не превышал норму. Однако исследователи говорят, что всплески громкого шума тоже увеличивают риск потери слуха, также ученые связали воздействие шума с депрессией, пишет The Deccan Chronicle.

Читайте такжеШум приводит к нарушению памяти

По словам исследователей, непродолжительное воздействие громкого шума столь же опасно, что и длительное воздействие менее громкого шума. Всплески шума случаются и в поездах, и в автобусах. Ученые заявляют: необходимо контролировать уровень шума с помощью разных материалов и оборудования. Также они призывают людей пользоваться средствами защиты органов слуха.