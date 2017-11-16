Ученые назвали новое полезное свойство кофе

Американские ученые представили данные нового исследования, согласно которым, каждая чашка кофе связана со снижением риска инфаркта на 7% и инсульта на 8%, сообщает сайт EurekAlert!.

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Подчеркнем, что исследование выявило связь между употреблением кофе и снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний, однако не причинно-следственную связь.

Это не первое исследование на тему связи употребления кофе с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Также корейские исследователи провели эксперимент, что проверить наличие взаимосвязи между здоровьем сосудов и потреблением кофе. По результатам эксперимента ученые заявляли, что несколько выпитых чашек кофе в день могут уберечь от закупорки артерий – основной причины сердечно-сосудистых заболеваний.

Результаты обследований сопоставили с ежедневным потреблением кофе, а также приняли во внимание такие потенциальные риски, как курение, физические упражнения и генетическую предрасположенность к болезням сердца. У людей, которые выпивали несколько чашек кофе в день, сосуды оказались "чище", чем у противников напитка.