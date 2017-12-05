Лечение апноэ сна избавляет от эпилептических приступов - ученые

Сотрудники Кливлендской клиники установили, что СИПАП-терапия полезна для людей с эпилепсией, страдающих от апноэ сна. Благодаря ей сокращается число эпилептических приступов, пишет UPI.com.

Читайте такжеУченые выяснили еще одно суперполезное свойство снаПо словам специалистов, апноэ сна есть у многих людей с эпилепсией. Из-за проблем со сном частота эпилептических приступов повышается. В исследовании приняли участие 197 человек с эпилепсией. 122 из них также страдали от апноэ сна. 73 человека с апноэ сна в ходе исследования использовали СИПАП-аппарат каждую ночь, а 49 - нет.

Через год более чем у 60% добровольцев, проходивших СИПАП-терапию, частота эпилептических приступов сократилась на 50% и даже больше. У тех, кто не пользовался СИПАП-аппаратом, частота приступов уменьшилась только на 14%. Кроме того, 85% добровольцев, которые проходили СИПАП-терапию, и 55% из тех, кто этого не делал, удавалось успешно контролировать приступы.

СИПАП-терапия - метод лечения апноэ сна путем искусственной вентиляции легких с постоянным положительным давлением.