Медики объяснили, почему спать нужно с открытым окном

Когда дверь или окно в спальню ночью открыты, воздух циркулирует по комнате - это способствует повышению качества сна. К такому выводу пришли медики в ходе нового исследования, в котором приняли участие здоровые студенті. Исследователи в течение 5 дней следили за сном добровольцев, сообщает The Daily Mail.

Участники спали с открытыми либо закрытыми дверями или окнами. Температуру и влажность в комнатах контролировали, а в подушках и на руках у добровольцев были датчики движения. Также специалисты измеряли концентрацию диоксида углерода в спальнях участников. Кроме того, добровольцы заполняли опросники и вели дневники сна.

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Исследование показало, что при закрытом окне или двери средний уровень диоксида углерода в спальне составлял 1150 частиц на миллион, а при открытом окне либо двери - 717 частиц на миллион. Открытое окно снижало концентрацию диоксида углерода лучше, чем открытая дверь. По словам ученых, при низком уровне диоксида углерода люди спят крепче и реже просыпаются ночью.