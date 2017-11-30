Супружество защищает от развития деменции - неврологи

Если человек находится в браке, то его личный риск развития деменции сокращен почти на треть (30%), пишет The Daily Mail.

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Ученые выяснили это, сопоставив данные более 800 тысяч человек из разных уголков мира (Европа, Азия, обе Америки). По их мнению, длительное взаимодействие в браке помогает поддерживать мозг в тонусе.

Если брак счастливый, то супруги чаще правильно питаются, регулярно принимают лекарства и посещают врача. Социальное взаимодействие в браке позволяет сформироваться когнитивному резервы - буферу между человеком и болезнью Альцгеймера. Все эти факторы могут снизить риск развития деменции.

Вдовцы имеют на 20% повышенный риск деменции (стрессовое событие - потеря партнера - ускоряет снижение когнитивных способностей). Исходя из этого, врачам следует особенно внимательно следить за одинокими пациентами.

Таким людям ученые советуют сфокусироваться на образовании и физическом здоровье, дабы оградить себя от деменции. Кстати, брак, как одна из основных форм социального взаимодействия, также снижает риск высокого давления, повышенного холестерина и обоих типов диабета.