Медики не рекомендуют беременным женщинам принимать обезболивающие

Ученые из Копенгагенского университета не советуют беременным женщинам принимать обезболивающие, особенно аспирин. Исследователи обнаружили, что дети женщин, принимавших аспирин в процессе беременности, страдали от детского церебрального паралича (ДЦП) почти в 2,5 раза чаще, передает The Hindustan Times.

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Специалисты проанализировали данные 185617 матерей и их детей. Около 5000 женщин во время беременности принимали аспирин, столько же - ибупрофен, а примерно 90000 - парацетамол. Ученые выявили мозговые нарушения у 357 детей. Исследователи установили, что аспирин и парацетамол существенно увеличивали вероятность развития ДЦП.

У детей, подвергавшихся воздействию парацетамола в утробе матери, риск двустороннего ДЦП был повышен на 30%, а одностороннего - на 50%. Прием аспирина увеличивал риск ДЦП в 2,5 раза. Опаснее всего оказалось принимать парацетамол в середине беременности. По мнению специалистов, дело в том, что токсические эффекты, связанные с приемом парацетамола и аспирина, приводят к стойким повреждениям мозга. Или же обезболивающие влияют на уровень гормонов в организме матери, регулирующих развитие мозга.