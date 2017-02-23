Ученые выявили гены, которые защищают зрелых людей от стресса

Исследователи из Университета Орегона обнаружили: существуют гены, защищающие организм от стресса. Это гены LLC, которые становятся активными, когда человек достигает среднего возраста. Из-за сильного стресса или сбоя циркадных ритмов гены LLC могут “проснуться” раньше, сообщает The Daily Mail.

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Ученые провели исследование на плодовых мушках. Исследователи подвергали мушек окислительному стрессу, повреждающему мозговые оболочки. Специалисты заметили: у молодых мушек отдельные гены, связанные с реакцией на стресс, активировались слабо либо вообще не активировались. А у старых мушек отмечалась ритмическая и высокая активность этих генов.

По словам ученых, минимум 25 генов LLC становятся активнее с возрастом. Функции некоторых генов до сих пор неизвестны. Гены LLC пытаются защитить нервную системуот проблем, возникающих в процессе старения. Они необходимы во время стресса, но постоянная активация этих генов может быть опасна. Так, известно, что активность некоторых генов LLC повышена у людей, страдающих от рака.

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Специалисты надеются, что их открытие поможет узнать больше о циркадных ритмах. Исследования показали: нарушение циркадных ритмов приводит к ускорению процесса старения. Возможно, гены LLC играют в этом определенную роль.