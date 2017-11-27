Ученые создали синтетическую молекулу, блокирующую устойчивость бактерий к антибиотикам

Специалисты кафедры биохимии и молекулярной медицины Университета Монреаля нашли способ блокировки плазмидов, благодаря которым передаются гены устойчивости к антибиотикам, сообщает Science Alert.

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Цель исследования заключалась в обнаружении слабого места протеина для прекращения его работы. Белки могут отличаться, в зависимости от типа плазмидов.

Исследование играет важную роль, определяя молекулярную структуру, на основе которой можно разработать вещества, задерживающие развитие плазмидов, отмечают ученые.

Плазмид - это фрагмент ДНК, который встречается в различных микроорганизмах. Он содержит различные полезные для бактерии гены. Специалисты изучили библиотеку небольших химических молекул, которые связываются с белком TraE, основным компонентом механизма передачи плазмид.

С помощью рентгеновской кристаллографии удалось выявить точный активный участок на протеине. Эта информация позволила исследователям разработать более эффективные связывающиеся молекулы, которые мешают передаче плазмид с генами устойчивости к антибиотикам.

Сведения о TraE потенциально применимы к другим бактериям, что позволяет авторам надеяться на создание в будущем широкого спектра молекул, подавляющих перенос генов устойчивости к антибиотикам. На данное исследование у команды ушло четыре года. За это время устойчивость к антибиотикам превратилась в глобальную проблему.