80 % антибиотиков в мире используется в животноводчестве - ВОЗ
Лекарства накапливаются в мясе и попадают в организм человека, в итоге у людей развивается устойчивость к антибиотикам.
80 процентов антибиотиков в мире используется в животноводческом секторе. При этом антибиотики часто дают совершенно здоровым животным – чтобы поддержать их быстрый рост и предотвратить заболевания.
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«Резистентность к антибиотикам – серьезнейшая угроза для общественного здравоохранения. В сложившейся ситуации многие бактериальные инфекции больше не поддаются лечению. В качестве примеров можно привести инфекции мочевыводящих путей, пневмонию, гонорею, туберкулез и заражение крови. Другими словами, существующие антибиотики больше нельзя считать эффективными», - заявил представитель ВОЗ Марк Шпренгер.
Эксперты также напоминают, что антибиотики играют важную роль в предотвращении сопутствующих инфекций в ходе лечения рака и пересадки внутренних органов.
Развитие устойчивости к антибиотикам, подытоживают во Всемирной организации здравоохранения, в отдельных случаях может стоить человеку жизни.