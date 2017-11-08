80 % антибиотиков в мире используется в животноводчестве - ВОЗ

80 процентов антибиотиков в мире используется в животноводческом секторе. При этом антибиотики часто дают совершенно здоровым животным – чтобы поддержать их быстрый рост и предотвратить заболевания.

Читайте такжеУченые обнаружили новое опасное свойство антибиотиков

Читайте такжеВсемирной организации здравоохранения

«Резистентность к антибиотикам – серьезнейшая угроза для общественного здравоохранения. В сложившейся ситуации многие бактериальные инфекции больше не поддаются лечению. В качестве примеров можно привести инфекции мочевыводящих путей, пневмонию, гонорею, туберкулез и заражение крови. Другими словами, существующие антибиотики больше нельзя считать эффективными», - заявил представитель ВОЗ Марк Шпренгер.

Эксперты также напоминают, что антибиотики играют важную роль в предотвращении сопутствующих инфекций в ходе лечения рака и пересадки внутренних органов.

Развитие устойчивости к антибиотикам, подытоживают во Всемирной организации здравоохранения, в отдельных случаях может стоить человеку жизни.