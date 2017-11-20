Как не заболеть в сезон простуд: ТОП-6 советов врача



Осенью начинается сезон простудных заболеваний. Снижение температуры воздуха, влажная и пасмурная погода, создают благоприятные условия для вирусов. Однако простудное заболевание можно предотвратить придерживаясь определенных правил, подчеркивает детский инфекционист Федор Лапий.

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1. Не стимулируйте иммунитет препаратами

Как это ни парадоксально, но употребление “иммуностимуляторов”, что обещают укрепить иммунитет, чрезмерное употребление витаминов в лучшем случае вам не помогут, в худшем – могут стать причиной болезни. Всегда консультируйтесь с врачом перед тем, как начать прием каких-либо препаратов.

2. Гуляйте при любой погоде

Нет плохой погоды для прогулок. Свежий воздух и физическая активность укрепят ваш организм. Поэтому даже прохладная, дождливая погода не должна стать помехой ежедневных прогулок, если вы хотите быть здоровыми. Гораздо меньше вероятности встретить вирусы простуды, в том числе и гриппа, находясь на улице.

Прогулки - это один из способов закаливания, что не требует значительных усилий. Таким образом будут тренироваться сосуды вашего организма, у организма будет лучшая сопротивляемость на случай переохлаждения.

3. Правильно одевайтесь

Одевайтесь по погоде. Прежде всего, не перекутуйтесь сами и оберегайте от этого своих детей. Шерстяной свитер и пуховик при температуре +10 – это плохая идея, ведь в результате вы вспотеете и будете чувствовать себя некомфортно. Выбирайте одежду из натуральных тканей (особенно это касается белья), чтобы тепловой обмен происходил нормально.

Позаботьтесь, чтобы ноги оставались сухими и теплыми. Обувь должна быть удобной. Избегайте узких сапог, которые сжимают ноги.

4. Поддерживайте температурный режим в доме

Оптимальной температурой в доме должна быть 18-22°С. Высшие или низшие показатели негативно влияют на ощущение комфорта и состояние здоровья. Очень важно не только поддерживать стабильную температуру в доме, но и следить за влажностью. Это особенно актуально, если вы пользуетесь обогревателем.

Высокая температура в доме может спровоцировать нарушение водно-солевого обмена и теплообмена, головную боль, нарушение сна, кожные заболевания, кашель, а у людей из группы риска - повышение давления и даже сердечный приступ. Если же человек долго находится в холодной комнате, то у организма снижается сопротивляемость и нарушается теплообмен, возрастает риск простудных заболеваний.

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5. Следите за рационом

Сбалансированное питание поможет оставаться здоровым в холодное время года. Завтрак, обед или ужин опасно заменять перекусом «на ходу».

Придерживайтесь питьевого режима. Достаточное количество воды в организме является залогом правильного обмена веществ.

6. Спите достаточно и избегайте стресса

Чтобы чувствовать себя бодро и оставаться здоровым в любую пору года, наладьте режим сна. Важно засыпать до полуночи и спать около 8 часов. Кроме того, старайтесь избегать стрессов и негативных эмоций.

Если все-таки у вас появились симптомы заболевания, обратитесь за консультацией к своему семейному врачу.