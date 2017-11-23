Французские врачи провели пересадку кожи пациенту с ожогами 95% тела

Мужчина, получивший в результате несчастного случая на работе ожоги 95% тела, был спасен французскими хирургами, пересадившими ему кожу брата-близнеца. Пациент успешно перенес операции и уже может самостоятельно ходить и писать, сообщает AFP.

Читайте такжеВ лаборатории вырастили искусственную кожу, способную потетьХирурги, проводившие операцию, заявили, что пересадка настолько большой площади кожи происходила впервые в мире, это была почти полная трансплантация. Отторжения имплантата удалось избежать благодаря тому, что донором был монозиготный брат-близнец, обладающий почти идентичной ДНК.

33-летний мужчина с обширными ожогами поступил в клинику еще в сентябре 2016 года. Почти вся площадь тела получила сильные ожоги: неповрежденными были только небольшие участки на ногах и в тазовой области. После получения согласия брата-близнеца на пересадку кожи было проведено две операции по подготовке пострадавшего к трансплантации. Непосредственно трансплантация кожных покровов происходила в три этапа – на 7й, 11й и 44 день пребывания в клинике. Всего пациенту было проведено около 10 операций.

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Врачи рассказали, что в общей сложности у донора было взято 50% кожных покровов: с волосистой части головы, спины и бедер. Отбирался тонкий слой кожи, регенерация которого занимала несколько дней, это позволило брать кожу на одном участке несколько раз. Перед пересадкой донорская кожа растягивалась на специальном оборудовании для получения сетчатого имплантата, небольшие отверстия в коже затем самостоятельно заживали на реципиенте.