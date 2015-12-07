Учёные создали из биокожи таблетки, заживляющие язву желудка

Исследовательская группа из Оренбургского государственного университета во главе с Рамилем Рахматуллиным разработала таблетки от язвы, созданные на основе биокожи, сообщает Медпортал.

Материал на основе гиалуроновой кислоты, который может также использоваться для лечения ожогов и трофических язв, впервые был представлен в 2008 году. Рахматуллин утверждает, что в результате дальнейших исследований им удалось создать практически полный аналог кожи человека.

Особенность нового материала G-Derm-улучшенная адгезия, благодаря которой и становится возможным лечить язву желудка и двенадцатиперстной кишки.

Авторы поясняют, что клинические испытания нового средства начнутся уже в следующем году, а в 2015 году материал был успешно протестирован на крысах.