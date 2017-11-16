Физические упражнения высокой интенсивности помогают предотвратить развитие глаукомы - офтальмологи

Глаукома чаще всего бывает вызвана нарастанием внутриглазного давления, которое приводит к повреждению зрительного нерва. Специалисты из Калифорнийского университета установили, что физическая активность может снизить риск развития глаукомы на 73%, сообщает The Deccan Chronicle.

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Ученые проанализировали данные крупного исследования. Исследователи обнаружили: люди, которые интенсивно тренировались, сталкивались с глаукомой на 73% реже, чем те, кто вообще не уделял время физической активности. Так, судя по всему, физические упражнения высокой интенсивности помогают предотвратить глаукому.

До этого специалисты из Университета Маккуори установили, что белок нейросерпин, важный для здоровья глаз, инактивируется при глаукоме. Исследователи изучили клетки сетчатки людей с глаукомой и без нее, а также сетчатку крыс с глаукомой. Специалисты выяснили: нейросерпин "выключался" под действием окислительного стресса. По этой причине он не мог ингибировать белок плазмин, вызывающий повреждение нервных клеток.