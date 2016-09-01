Ученые разработали лечебные контактные линзы, заменяющие глазные капли

Исследовательская группа из Медицинской школы Гарварда (Harvard Medical School) разработала контактные линзы для лечения глаукомы. Линзы содержат лекарственный препарат, который постепенно высвобождается. Пациентам, пользующимся такими линзами, не нужно регулярно закапывать в глаза лекарственный раствор, сообщает Медпортал. Этот кажущийся традиционным метод обладает рядом недостатков – при таком введении в глаз не всегда попадает препарат в необходимом количестве, а кроме того пациенты нередко не соблюдают режим приема лекарства. Все это не лучшим образом сказывается на эффективности лечения глаукомы.

Лекарственные контактные линзы лишены этих недостатков. Они сделаны из гидрогеля, покрытого биополимером, содержащим препарат латанапрост, предназначенного для снижения внутриглазного давления. Линзы могут применяться и для корректировки зрения, но могут использоваться и теми пациентами, чье зрение в норме.

Дэниел Коэйн ((Daniel Kohane) и его коллеги уже испытали свою разработку на четырех макаках, у которых была искусственным образом вызвана глаукома. Обезьяны носили линзы с латанопростом в низкой концентрации в течение недели, после этого был перерыв в три недели, по истечении которого им пять дней капали латанопрост. Далее следовал еще один перерыв в три недели, после которого они неделю носили линзы с латанопростом в высокой концентрации.

Читайте такжеИсследование показало, что любители собак не склонны к глаукомеВ ходе исследования ученые измеряли у животных внутриглазное давление. Оказалось, что линзы с низкой дозой препарата работали так же эффективно, как и капли, а линзы с большой концентрацией были более эффективны.

Авторы планируют протестировать линзы и на пациентах. Они надеются, что новинка сделает лечение глаукомы более действенным. Напомним, глаукома является ведущей причиной развития слепоты.