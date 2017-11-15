В мире 8 % женщин живут с сахарным диабетом - ВОЗ

По данным ВОЗ, в мире на сегодня с диабетом живут 205 миллионов женщин, а это - восемь процентов всех женщин мира.

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Больше половины всех женщин с диабетом проживают в Юго-Восточной Азии и странах Тихого океана. Диабет является хроническим заболеванием, которое развивается, когда поджелудочная железа не производит достаточно инсулина, или когда организм не может эффективно использовать производимый инсулин. Инсулин — это гормон, регулирующий уровень сахара в крови и дающий необходимую для жизни энергию. Если он не может попасть в клетки, то содержание сахара в крови возрастает до опасных уровней.

Во время беременности высокий уровень глюкозы в крови повышается еще больше, что порождает серьезный риск развития диабета у матери и ребенка.

Со временем высокое содержание сахара в крови может привести к инфаркту, инсульту, повреждению нервной системы, почечной недостаточности, слепоте, импотенции и даже инфекциям, чреватым ампутацией.

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По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), с 1980 года число людей с диабетом возросло почти в четыре раза и достигло 422 миллионов человек. Если не принять необходимых мер, то к 2030 году диабет станет седьмой основной причиной смерти.

В европейском регионе ВОЗ с диагнозом диабет живут примерно 60 миллионов человек. При этом в ВОЗ полагают, что до 50 процентов всех случаев диабета остаются не выявленными.

Медики уверены, что простые меры профилактики, в том числе связанные с изменением образа жизни, помогут предотвратить или отсрочить заболевание диабетом.

Регулярная физическая нагрузка и здоровый рацион также могут снизить риск возникновения диабета.

К тому же диабет поддается лечению. Эксперты ВОЗ рекомендуют государствам обеспечить доступ больных к диагностированию, услугам по обучению правильному поведению и к эффективному лечению.