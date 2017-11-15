Медики рассказали о суперпользе апельсинового сока
Сок укрепляет кости и защищает от переломов благодаря большому количеству витамина С.
Если человек будет выпивать ежедневно по два стакана апельсинового сока, он сможет снизить риск переломов вдвое, пишет The Daily Mail. Университетом Чжэнчжоу было проведено исследование более 10 тысяч человек. И оказалось, сок прекрасно укреплял кости и защищал от переломов, благодаря витамину С. Его также много в томатах, клубнике, киви и брокколи.
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Ученые доказали, что люди, потреблявшие больше всего витамина С, реже сталкивались с переломами. Это открытие особенно актуально для пожилых людей, страдающих от остеопороза. Витамин С стимулирует молодые костные клетки (остеобласты), которые в итоге становятся взрослыми клетками костной ткани.
Каждые 50 миллиграммов витамина С в день (четверть среднего стакана сока) снижали риск переломов на 5%. Значит, один стакан сока может снизить риск примерно на 20%, а два стакана - на 40%. Медики подчеркивают: важно ежедневное поступление витамина С с пищей, так как тело не хранит этот витамин.
А еще апельсины, впрочем, как грейпфруты и лимоны, снижают риск деменции почти на четверть благодаря лимонной кислоте. В составе этой кислоты есть флавоноид нобилетин. Он, как было доказано, замедляет потерю памяти или даже обращает ее вспять.