Апельсиновый сок полезнее, чем апельсины

Многие считают, что настоящие апельсины лучше апельсинового сока. Новое исследование показало: это не совсем так. В соке много сахара, зато нашему организму проще поглощать некоторые питательные вещества из сока, а не из свежих фруктов, передает meddaily.ru со ссылкой на Zee News. Апельсины богаты питательными веществами, такими как каротиноиды и флавоноиды. Они обладают множеством полезных свойств, например, снижают риск определенных видов рака и сердечно-сосудистых заболеваний.

Исследователи обнаружили, что процесс производства пастеризованного апельсинового сока несколько снижает уровни каротиноидов и витамина С. В то же время, он значительно повышает их биодоступность, то есть, организм может усвоить и использовать гораздо больше веществ. Так, хотя апельсиновый сок значительно снижает уровень флавоноидов, остальные вещества становятся гораздо доступнее.

Между тем, еще одно исследование показало: фруктовый сок повышает кровяное давление. У людей, регулярно пьющих этот популярный напиток на завтрак, центральное артериальное давление (давление в аорте) значительно выше, чем у тех, кто пьет его изредка. Высокое центральное артериальное давление увеличивает риск инфаркта, стенокардии и когнитивных нарушений.