В мире стартовала Всемирная неделя правильного использования антибиотиков

С 13 ноября под эгидой ВОЗ стартовала Всемирная неделя правильного использования антибиотиков. Она призвана повысить осведомленность населения и медиков о том, что антибиотики теряют свою эффективность из-за неоправданно частого и неграмотного их применения.

Читайте также80 % антибиотиков в мире используется в животноводчестве - ВОЗСо времени открытия антибиотиков прошло более 70 лет. Эти лекарства позволили спасти огромное число жизней путем излечения бактериальных инфекций, которые в противном случае стали бы смертельными. Но сегодня в результате чрезмерного увлечения антибиотиками усиливается устойчивость к ним. Это означает, что бактерии видоизменяются настолько, что антибиотики уже больше не оказывают на них никакого воздействия.

В ВОЗ совместно с партнерами разработали ряд материалов с целью повышения осведомленности в отношении необходимости сохранения эффективности антибиотиков.

Главный призыв ВОЗ заключается в том, чтобы убедить людей не принимать антибиотики без совета врача. В ВОЗ напомнили, что ответственное использование антибиотиков не только позволит получить наилучшее лечение, но и поможет уменьшить угрозу развития устойчивости к ним.

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«Неправильное использование антибиотиков создает угрозу для всех нас, поэтому пациенты, сотрудники органов здравоохранения, сельского хозяйства и правительства – все должны играть свою роль в борьбе с устойчивостью к антибиотикам путем их рационального использования», - говорится в пресс-релизе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Эксперты ВОЗ рекомендовали также активизировать исследования и разработку новых противомикробных препаратов.