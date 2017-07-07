ВОЗ предупреждает об угрозе распространения в мире неизлечимой гонореи

Гонорея с абсолютной устойчивостью ко всем существующим антибактериальным препаратам диагностирована минимум у трех человек в мире. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила о высоком риске распространения лекарственно устойчивой бактериальной инфекции.

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Случаи инфицирования полностью устойчивой к антибиотикам гонореи зафиксированы в Японии, Франции и Испании. В международной организации подчеркивают, что это люди, которые могут заразить своих партеров, а значит продолжится распространение опасного заболевания.

«Бактерии, вызывающие гонорею, стали очень изощренными. Всякий раз, когда мы используем новый класс антибиотиков для лечения этой инфекции, бактерии адаптируются, у них развивается лекарственная устойчивость», – заявил представитель ВОЗ Теодор Ви.

Каждый год гонореей заражается 78 миллионов человек. Гонорея поражает слизистую половых органов, прямой кишки и горла. От осложнений гонореи в диспропорционально большой степени страдают женщины. К таким осложнениям относятся воспаление органов таза, внематочная беременность и бесплодие, а также более высокий риск заражения ВИЧ.

Эксперты обеспокоены тем, что гонорея практически не реагирует на старые и менее дорогостоящие антибиотики. В некоторых богатых странах с высоким уровнем эпидемиологического надзора были отмечены случаи инфекции, не поддающиеся лечению ни одним из известных сегодня антибиотиков.

«Весьма возможно, что эти данные – лишь вершина айсберга, поскольку системы диагностики и регистрации случаев неизлечимой инфекции зачастую отсутствуют в странах с более низким уровнем доходов, для которых как раз и характерна бóльшая распространенность гонореи», – подчеркнул Теодор Ви.

На данный момент в большинстве стран цефалоспорины широкого спектра действия – это единственная группа антибиотиков, пока еще остающаяся эффективной для лечения гонореи. Однако уже в более чем 50 странах были выявлены случаи устойчивости к двум антибиотикам из этой группы – к цефиксиму и, несколько реже, к цефтриксанону. В этой связи ВОЗ опубликовала в 2016 году обновленные глобальные рекомендации, в которых врачам предлагается назначать два антибиотика: цефтриаксон и азитромицин.

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Научные исследования и разработки лекарств от гонореи ведутся относительно неинтенсивно. На сегодняшний день на различных этапах клинической разработки находятся лишь три лекарства: солитромицин, недавно прошедший третью фазу клинических испытаний; золифлодацин, прошедший вторую фазу испытаний, и гепотидацин, также прошедший вторую фазу испытаний.

Коммерческие фармацевтические компании не слишком заинтересованы в разработке новых антибиотиков. Дело в том, что антибиотики обычно применяются в ходе коротких курсов лечения. К тому же, со временем, по мере развития устойчивости к ним, антибиотики становятся менее эффективными. Это создает постоянную потребность в разработке все новых и новых препаратов, в налаживании их производства.

Для решения этой проблемы под эгидой ВОЗ было учреждено Глобальное партнерство по научным исследованиям и разработкам антибиотиков – некоммерческая научно-исследовательская организация. Глобальное партнерство занимается разработкой новых антибиотиков, в том числе - для лечения гонореи.

«В краткосрочной перспективе наша цель – ускорить создание и вывод на рынок, по меньшей мере, одного из этих новых препаратов. Мы будем изучать возможность создания комбинированных препаратов для использования в системе общественного здравоохранения»,– заявил представитель Глобального партнерства Маника Баласегарам. Он подчеркнул, что новые препараты должны быть доступны для всех, кто в них нуждается. Но при этом необходимо обеспечить контроль за их рациональным использованием, дабы предотвратить быстрое развитие устойчивости к ним.