В Израиле изменят рекомендации к кормлению грудью: гепатит и прием наркотиков не будут противопоказанием

Курение и употребление наркотиков не является препятствием к грудному вскармливанию – так считают израильские объединения врачей, составившие новый список рекомендаций, касающихся выбора способа кормления младенцев. Полностью документ будет опубликован в ближайшее время, сообщают Вести Израиля.

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Специалисты заявляют, что грудное вскармливание является наилучшим способом предоставления идеального питания для здорового роста и развития детей грудного возраста, и долг врачей донести эту информацию до молодых матерей еще в период подготовки к родам, а также давать этому максимальный приоритет в больницах и родильных отделениях. Министерство здравоохранения Израиля вслед за Американской академией педиатрии и семейной медицины рекомендует до 6 месяцев кормить детей только грудным молоком и продолжать грудное вскармливание, пока ребенку не исполнится 1 год.

ВОЗ, в свою очередь, рекомендует, продолжать грудное вскармливание до 2 лет или дольше, пока и мать, и ребенок в этом заинтересованы.

В документе отдельно рассмотрены особые случаи, когда продолжение кормления и его целесообразность вызывает сомнения. Многие из них ранее считались противопоказанием к грудному вскармливанию.

Беременность

Если речь не идет о беременности повышенного риска с угрозой выкидыша, женщина может продолжать кормить грудью.

Инфекционное воспаление груди или абсцесс

Нет никаких причин прекращать кормление по причине воспаления или абсцесса. Более того, отказ от кормления этой грудью может усугубить ситуацию. Если мать не может кормить грудью из-за сильной боли, рекомендуется сцеживать молоко с той же частотой, что и кормления. Сцеженное из воспаленной груди молоко можно и нужно давать ребенку. В любом случае следует посоветоваться с врачом по поводу назначения антибиотиков для лечения воспаления.

Гепатит В и С

Новорожденному рекомендуется сделать прививку от гепатита В еще в родильном отделении. В случае, если мать является носительницей гепатита В, рекомендуется также сделать пассивную прививку. Гепатит В не является причиной отказа от грудного вскармливания, воздерживаться стоит только в случае кровотечения из соска. Если все же возникло кровотечение, стоит посоветоваться со специалистом и, возможно, прервать грудное вскармливание на несколько дней.

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Прием лекарств

Очень многие лекарственные препараты можно принимать во время беременности.

Рентген, MRI, компьютерная томография, ультразвук и другие исследования

Все вышеперечисленные исследования не являются причиной для прерывания кормления, нет никакой необходимости "сцеживаться про запас". Не имеет значения, проводится ли исследование с введением контрастного вещества или нет. Единственное исключение – процедура с введением радиоактивных изотопов, в этом случае следует сделать небольшой перерыв.

Курение

Из документа следует, что курение опасно для здоровья младенца, даже если мать не кормит грудью. Поэтому очень желательно отказаться от курения или хотя бы максимально уменьшить суточное количество выкуриваемых сигарет. Однако отказ от грудного вскармливания не снижает риски для ребенка, связанные с курением матери, поэтому отказываться от него не стоит.

Наркотики

Употребление наркотиков не является однозначным противопоказанием к грудному вскармливанию, в каждом конкретном случае следует оценить пользу грудного молока и вред от конкретного вещества и принимать решение, исходя из этого.

Врожденные патологии у новорожденных

Не являются причиной отказа от грудного вскармливания, поэтому следует обратиться за консультацией к специалистам и постараться наладить кормление.